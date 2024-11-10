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Стало известно, прилетит ли Миранчук в сборную России после победы над Месси

Игрок «Атланты» Миранчук прибудет в Россию после победы над командой Месси

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Brett Davis-Imagn Images/Reuters

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук прилетит в расположение сборной России, несмотря на выход команды в четвертьфинал плей-офф МЛС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе национальной команды.

«Как и было объявлено ранее, ждем Алексея Миранчука на учебно-тренировочный сбор сборной», — указано в заявлении.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке. В четвертьфинале «Атланта» сразится с «Орландо Сити».

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее в Брунее сделали заявление из-за приезда официальной сборной в Россию.

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