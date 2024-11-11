«Это вызывает уважение»: экс-игрок сборной России назвал главное открытие РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что для всех открытием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) стал московский «Локомотив».

«Я думаю, открытием для всех стал «Локомотив», который добивается результатов своими молодыми футболистами. Молодые игроки «Локомотива» могут стать не только хорошими игроками в России, но и в Европе. Я имею в виду Батракова, также есть еще пара футболистов, подающие надежды. Конечно, когда много россиян в составе и они вызываются в сборную, это вызывает уважение», — сказал Булыкин.

В матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл воронежский «Факел». Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

После первого круга «Локомотив» идет на третьей строчке в РПЛ, набрав 34 очка. На первом месте идет «Краснодар» (37), вторую строчку занимает петербургский «Зенит» (36).

Ранее бывший футболист рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы бороться за победу в РПЛ.