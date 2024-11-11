Бывший футболист рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что для борьбы за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодару» нужна длинная скамейка запасных.

«Краснодару по силам удержать первое место, но им надо усиливаться. У них хорошая обойма игроков, но короткая лавка. Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, надо иметь игроков в резерве, чтобы ключевые игроки могли иметь возможность отдохнуть», — сказал Гладилин.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

«Краснодар» стал единственной командой текущего сезона РПЛ, которая завершила первый круг без поражений.

В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Химками». Встреча состоится 23 ноября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист «Краснодара» назвал ключевой фактор в матче с «Рубином».