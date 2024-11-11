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Еще один футболист пропустит матчи сборной России с Брунеем и Сирией

Баринов не сыграет с Брунеем и Сирией по семейным обстоятельствам

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной команды России по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила пресс‑служба сборной России.

28-летний Баринов выступает за национальную команду с июня 2019 года. Он провел 18 встреч.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора команда России должна была провести игру со сборной Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее узбекский футболист заявил, что Россия не нужна Азиатской конфедерации.

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