Футболист сборной Узбекистана: Россия не нужна Азиатской конфедерации

Защитник казанского «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов заявил, что сборной России не надо переходить в Азиатскую конфедерацию футбола, передает Sport24.

«Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо», — сказал Ашмуратов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сыграют с Сирией.

Ранее экс-тренер «Динамо» назвал матч России и второй сборной Брунея унижением.