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Клуб КХЛ установил антирекорд

«Амур» установил клубный антирекорд по числу поражений

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hcamur.ru

Хабаровский «Амур» установил антирекорд клуба по поражениям подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В матче очередного игрового дня они уступили челябинскому «Трактору» со счетом 3:4 (1:1, 1:1, 1:2). Это поражение стало для «Амура» 12-м подряд.

В турнирной таблице КХЛ команда занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, набрав 13 очков за 26 игр. «Трактор» лидирует в этой части таблицы — у них 37 баллов за 25 игр.

В следующем матче «Амур» сыграет на выезде с петербургским СКА. Встреча состоится 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени. «Трактор» также на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом» — эта встреча состоится 13 ноября и начнется в 17:00 мск.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее КХЛ объявила о сотрудничестве с европейским клубом.

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