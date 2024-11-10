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Бывший футболист «Краснодара» назвал ключевой фактор в матче с «Рубином»

Экс-футболист Деменко: «Краснодар» — фаворит матча с «Рубином»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, выступавший во время своей игровой карьеры за «Краснодар», в комментарии для «Газета.Ru» отметил, что «Рубин» станет опасным соперником для лидера чемпионата России.

«Все будет зависеть от «Краснодара». «Краснодар» — фаворит, но «Рубин» не раз преподносил сюрпризы в предыдущие сезоны, когда играл в Российской премьер-лиге. Рашид Рахимов может настроить ребят максимально, они и сами могут быть мотивированы. «Краснодару» нужно показывать тот футбол, который он может показывать и показывает в этом чемпионате. Многое будет зависеть от физического состояния команды Мурада Мусаева, потому что эти переезды и перелеты влияют на игроков. Для «Краснодара» это очень важный матч, они лидируют и хотят удержать лидерство, так что недооценки соперника не будет. Но это будет сложный матч для «Краснодара», — уверен Деменко.

«Краснодар» занимает после 14-ти туров первое место в Российской премьер-лиге с 36 очками, опережая на три балла «Зенит». «Рубин» располагается на седьмой позиции с 18 баллами в активе.

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