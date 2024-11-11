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Экс-футболист назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Экс-игрок Булыкин назвал Батракова лучшим в первом круге РПЛ

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал полузащитника команды Алексея Батракова лучшим игроком «железнодорожников» первой половины чемпионата. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Можно и нужно выделить Батракова. Конечно, выделю его», — заявил Булыкин.

Батраков провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он на два точных выстрела обгоняет колумбийца Джона Кордобу из «Краснодара» и костариканца Манфреда Угальде из «Спартака».

«Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея в активе 34 очка. На первой строчке располагается «Краснодар» с 37 баллами, на втором месте — «Зенит» (36).

Следующую встречу «Локомотив» проведет в гостях 23 ноября. Соперником красно-зеленых станет московский «Спартак», который занимает пятое место, набрав 28 баллов. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин назвал игрока, который мог бы усилить «Зенит».

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