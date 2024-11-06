Аршавин назвал игрока, который мог бы усилить «Зенит»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мог бы усилить петербургский «Зенит». Слова экс-игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Батраков? Хороший. Наверное, взял бы его в «Зенит». Где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет», — заявил Аршавин.

Батраков провел в текущем чемпионате 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он делит первое место с Джоном Кордобой из «Краснодара».

«Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея в активе 31 очко. На первой строчке располагается «Краснодар» с 36 баллами, на втором месте — «Зенит» (33).

Следующую встречу «Локомотив» проведет дома 9 ноября. Соперником красно-зеленых станет воронежский «Факел», который занимает 14-е место, набрав 12 баллов. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Зенита» Александр Соболев заявил, что не будет общаться с московскими журналистами.