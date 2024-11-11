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Экс-игрок «Спартака» предположил, почему Амарал ушел с поста спортивного директора клуба

Экс-футболист Гладилин: на уход Амарала из «Спартака» повлияли результаты клуба

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых повлияли результаты команды

«Значит, руководители клуба были неудовлетворены его работой. Спортивный директор связан с результатом. Если команда находится на пятом месте, а клуб прилично потратился на трансферном рынке, можно сказать, что для «Спартака» результат неудовлетворительный. Думаю, это и повлияло на уход Амарала», — сказал Гладилин.

О том, что Амарал уходит из «Спартака», стало известно 10 ноября.

10 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

Ранее Александр Мостовой заявил, что готов стать спортивным директором «Спартака».

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