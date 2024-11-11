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«Это неудивительно»: экс-игрок «Спартака» об уходе спортивного директора из клуба

Экс-футболист Деменко об уходе спортдиректора Амарала: это неудивительно

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых, поделившись мнением, что футболисты, которые были куплены при Амарале, пока не оправдывают себя.

«Мне тяжело об этом говорить. В «Спартаке» это неудивительно. Возможно, Амарал не сошелся с руководством по дальнейшим приобретениям. Может, были приобретения, которые не устроили руководство. Но это не первый случай в «Спартаке». В клубе есть такая проблема. Я считаю, те футболисты, которые были приобретены Амаралом, пока не оправдывают себя», — сказал Деменко.

10 ноября, стало известно, что Амарал, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает «Спартак» по соглашению сторон.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 37 очков.

Ранее Александр Мостовой заявил, что готов стать спортивным директором «Спартака».

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