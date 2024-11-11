Новый тренер «Манчестер Юнайтед» задерживается

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не сразу сможет приступить к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщает The Times.

Источник утверждает, что тренер приедет, как и предполагалось ранее, но приступит к тренировкам чуть позже, поскольку он еще не получил разрешение на работу в Великобритании.

1 ноября Аморим стал новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед».

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год.

Ранее 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. До этого он возглавлял «Брагу».

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Его место временно занял экс-футболист клуба нидерландец Рууд ван Нистелрой.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, набрав 15 очков. Первое место занимает «Ливерпуль», набрав 28 баллов, второе место занимает «Манчестер Сити», набрав 23 балла.

Ранее российский тренер заявил, что готов возглавить чемпиона Португалии.