Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер готов возглавить чемпиона Португалии

Экс-игрок «Бенфики» и «Порту» Сергей Юран хочет возглавить «Спортинг»

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский тренер Сергей Юран признался, что готов возглавить лиссабонский «Спортинг» после того, как команда лишилась наставника. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» — это Лиссабон», — заявил Юран.

«Спортинг» — чемпион Португалии сезона-2023/24. Всего национальное первенство клуб выигрывал 20 раз.

29 октября стало известно, что тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавил английский «Манчестер Юнайтед». Португальский клуб проинформировал англичан о том, что придется выплатить €10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. В «Манчестер Юнайтед» согласились на эти условия.

Юран с 1991 по 1995 год играл в Португалии — сначала в составе «Бенфике», а потом — в «Порту». За это время дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз — Кубок. Он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2001 году и начал работать тренером. Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

Ранее на футболках английского клуба появилась надпись «MOCKBA».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами