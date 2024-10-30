Российский тренер готов возглавить чемпиона Португалии

Российский тренер Сергей Юран признался, что готов возглавить лиссабонский «Спортинг» после того, как команда лишилась наставника. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» — это Лиссабон», — заявил Юран.

«Спортинг» — чемпион Португалии сезона-2023/24. Всего национальное первенство клуб выигрывал 20 раз.

29 октября стало известно, что тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавил английский «Манчестер Юнайтед». Португальский клуб проинформировал англичан о том, что придется выплатить €10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. В «Манчестер Юнайтед» согласились на эти условия.

Юран с 1991 по 1995 год играл в Португалии — сначала в составе «Бенфике», а потом — в «Порту». За это время дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз — Кубок. Он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2001 году и начал работать тренером. Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

Ранее на футболках английского клуба появилась надпись «MOCKBA».