Олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион 2002 года в составе сборной Канады Эрик Линдрос выразил мнение, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки уже в текущем сезоне. Слова экс-игрока приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это самый обычный Алекс — не так ли? Сами знаете, он может пропустить одну игру, а потом вернуться с дублем. Возможно, он сможет это сделать к концу февраля», — заявил Линдрос.

В ночь на 10 ноября «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 8:1. Овечкин в этом матче оформил дубль и был признан первой звездой поединка.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Благодаря оформленному дублю он вышел на второе место в списке лучших снайперов текущего сезона. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Ранее выступающий в России американец восхитился Овечкиным.