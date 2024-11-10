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Футболист «Спартака» не знает, участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке

Футболист «Спартака» Максименко: не знаю, участвуем ли мы в чемпионской гонке

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РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что не знает, участвует ли его команда в гонке за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Итоги первой части чемпионата? У нас еще есть игры, поэтому будем подводить итоги перед Новым годом. Участвуем ли мы в чемпионской гонке? Не буду отвечать на этот вопрос, сам не знаю», — сказал Максименко.

10 ноября «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре.

Ранее московский ЦСКА вырвал победу у самарских «Крыльев Советов» в РПЛ.

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