«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче АПЛ

В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонские «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 60-й минуте матча счет открыл футболист «Арсенала» Габриэл Мартинелли. Через десять минут счет сравнял Педру Нету.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» идет на третьем месте, набрав 19 очков. «Арсенал» отстает от «Челси» по дополнительным показателям. Лидирует в турнире «Ливерпуль», набравший 28 баллов. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», имеющий в активе 23 очка.

В следующем туре «Челси» померится силами с «Лестером». Матч состоится 23 ноября. Команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени. «Арсенал» сыграет с «Форест». Матч пройдет 23 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В центральном матче тура «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Поединок пройдет 23 ноября. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим победителем АПЛ

Ранее в «Манчестер Сити» высказались о четырех поражениях.