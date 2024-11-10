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«Что-то происходит впервые»: в «Манчестер Сити» высказались о четырех поражениях

Тренер Гвардиола высказался о четырех поражениях подряд «Манчестер Сити»

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Брайтона» в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) кратко оценил неудачную серию его команды, которая насчитывает четыре проигрыша подряд, и заявил, что его аргументы звучат как оправдания. Его слова приводит журналист Райан Тэйлор в социальной сети X.

«Добро пожаловать, в жизни всегда что-то происходит впервые. «Борнмут» заслужил победу, но в других играх мы были очень хороши. Мы проиграли, поэтому мои аргументы звучат как оправдания. Если бы мы были действительно плохи, я бы это сказал, но я так не считаю», — заявил он.

Встреча «Манчестер Сити» и «Брайтона», которая состоялась 9 ноября, завершилась поражением «горожан» со счетом 1:2. 30 октября футболисты «Сити» уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), а также 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4).

В турнирной таблице национального первенства «Манчестер Сити» занимает вторую позицию, набрав 23 очка. В следующем туре АПЛ «Сити» сразится с «Тоттенхэмом». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее «Ливерпуль» укрепил лидерство в чемпионате Англии.

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