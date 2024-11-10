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Стала известна сумма алиментов, которая начисляется вратарю «ПСЖ» Сафонову

Baza: вратарю Сафонову в месяц начисляется 21 тысяча рублей алиментов

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Panoramic/Global Look Press

С зарплаты во французском «ПСЖ» голкиперу Матвею Сафонову в месяц начисляется 21 000 рублей алиментов, сообщает Telegram-канал Baza.

Эта сумма примерно равна 0,05% от его предполагаемого дохода голкипера во французской команде. Дело в том, что никто не знает, какую зарплату Сафонов получает в «ПСЖ».

Последние несколько месяцев Сафонову начисляется минимальный размер алиментов. Алименты рассчитывают по средней зарплате по России (около 82 тысяч рублей в месяц).

Юристы бывшей супруги Сафонова Анастасии настаивают, чтобы вратарь предоставил копии договора с французским «ПСЖ» и старого соглашения с бывшей командой Сафонова «Краснодаром».

Также Анастасия вспомнила, что Сафонов не доплатил ей в 2021 году. Она посчитала, что бывший муж должен ей 67,5 миллиона рублей.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее «ПСЖ» Сафонова проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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