«ПСЖ» Сафонова проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» проиграл испанскому «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли парижане усилиями 18-летнего Уоррена Заира-Эмери на 14-й минуте. Уже через четыре минуты Науэль Молина счет сравнял, а победный для «матрасников» гол забил Анхель Корреа на 90+3-й минуте.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров у «ПСЖ» четыре очка в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Атлетико» — шесть. В следующем матче французы сыграют в гостях с мюнхенской «Баварией», а «Атлетико» также в гостях сразится с пражской «Спартой». Встречи состоятся 26 ноября.

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