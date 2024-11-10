«Несерьезно»: в Госдуме оценили попытку украинки оправдать допинг антироссийской позицией

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев назвал смешной попытку украинской бобслеистки Лидии Гунько оправдать нарушение антидопинговых правил своей антироссийской позицией. Его слова приводит ТАСС.

«Прикрываться политической позицией, еще и приплетая сюда Россию — все это выглядит несерьезно», — заявил он.

В анализах украинской спортсменки, которые были взяты на зимних Олимпийских играх — 2022, был найден запрещенный препарат, который относится к классу стероидов. Тестирование проводило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В мае 2023 года за разбирательство взялся CAS. В ходе одного из заседаний Гунько заявила, что у нее присутствуют сомнения в честности исследования, проведенного ITA, поскольку она подозревает, что в это дело вмешалась третья сторона. Она выразила мнение, что это может быть связано с ее антироссийской позицией.

Спортивный арбитражный суд не принял эту аргументацию от украинской бобслеистки и признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил. Она была дисквалифицирована на четыре года с момента взятия пробы, давшей положительный результат.

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.