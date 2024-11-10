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Вяльбе о своих словах про бомбу и Лондон: не имею возможности сделать, не надо и говорить

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что жалеет о своих словах про бомбу и Лондон

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про то, что на Лондон надо сбросить бомбу, чтобы добиться допуска российских лыжников на международные турниры. Об этом она заявила в интервью «Москва 24».

«Наверное, последнее (высказывание) про Лондон… Я не хочу оправдываться… Но в связи с тем, что я не имею возможности (скинуть бомбу), то не надо было и говорить», — заявила Вяльбе.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. После этого Вяльбе сказала следующее: «Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Вяльбе мракобесом.

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