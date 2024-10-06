Журналист Губерниев назвал Вяльбе мракобесом

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что не общается с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе после того, как она предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников, передает Metaratings.

«После слов про бомбометание в сторону Лондона она для нормальных людей превратилась в нерукопожатного персонажа. С мракобесами мне не по пути», — сказал Губерниев.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Губерниев высмеял Вяльбе за желание разбомбить Лондон.