«Заряжает энергией»: в «Вашингтоне» оценили роль Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум признался, что все хоккеисты команды хотят видеть, как российский нападающий и капитан клуба Александр Овечкин забрасывает шайбы. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Он заряжает энергией всю команду. Все хотят увидеть, как он забивает голы. Очевидно, мы все вместе работаем над этим рекордом и побеждаем в хоккейных матчах. Мы справляемся хорошо с обеими задачами, и, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — заявил Строум.

В ночь на 10 ноября «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 8:1. Овечкин в этом матче оформил дубль и был признан первой звездой поединка.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Благодаря оформленному дублю он вышел на второе место в списке лучших снайперов текущего сезона. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Ранее выступающий в России американец восхитился Овечкиным.