«Атланта» обыграла «Интер Майами» и вышла в 1/4 финала MLS

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Интер Майами» в третьем матче 1/8 финала плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча прошла в Форт-Лодердейле. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Атланта Юнайтед» голами отличились Джамал Тьяре, оформивший дубль на 19-й и 21-й минутах встречи, а также Бартош Слиш, забивший гол на 76-й минуте.

В составе «Интер Майами» авторами голов стали Матиас Рохас, попавший в ворота на 17-й минуте матча, и Лионель Месси, забивший мяч на 65-й минуте.

В стартовом составе на поле вышел российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук. В ходе встречи он сделал результативную передачу на второй гол Тьяре.

Матч был завершающим в серии до трех побед. Счет стал 2-1 в пользу «Атланта Юнайтед». Благодаря этому американский клуб вышел в 1/4 финала. На следующей стадии плей-офф команда встретится с «Орландо Сити».

До этого «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее «Ювентус» выиграл в дерби в чемпионате Италии.