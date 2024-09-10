Экс-вратарь «Динамо» Шунин рассказал, какие клубы РПЛ предлагали ему контракт

Экс-вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что мог продолжить карьеру в подмосковных «Химках» и махачкалинском «Динамо», передает «Чемпионат».

«Разговаривал со спортивным директором «Химок», обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись. Был вариант с «Динамо» Махачкала, но я не готов перевозить семью в Махачкалу», — сказал Шунин.

Руководство «Динамо» не стало продлевать контракт с Шуниным, который истек 30 июня 2024 года. СМИ сообщали о том, что подмосковные «Химки» готовы подписать опытного голкипера.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо» и дебютировал за команду в 2007 году. С тех пор он провел в составе бело-голубых 366 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю. В 125 матчах Шунину удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло третье место.

Ранее в «Динамо» рассказали, почему не продлили контракт с Шуниным.