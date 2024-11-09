Окончен матч. Со счетом 3:1 «Ростов» победил.
Футболист «Ростова» Голенков получил желтую карточку.
Опять «Ростов» мог громить «Химки», но четвертый мяч отменен из-за офсайда. Щетинин залез в офсайд.
Ушли с поля Вахания, Лангович и Мохебби, вместо них появились Жбанов, Сутормин и Голенков. Тройная замена в «Ростове».
Садыгов вместо Заболотного вышел.
ГОООЛЛЛЛ!!! Мирзов реализовал пенальти. Теперь «Химки» проигрывают со счетом 1:3.
Сако нарушил правила в штрафной «Ростова». Пенальти!
Ятимов без труда поймал мяч после дальнего удара.
Угловой у ворот «Ростова» не привел к опасному моменту.
Ушли с поля Лукас Вера и Руденко, а появились Корредера и Магомедов. «Химки» сделали двойную замену.
И сразу Комаров уходит на замену. Вместо него выйдет Щетинин.
ГООООЛЛЛЛ!!! Громит «Ростов» «Химки». Комаров делает дубль, отправив мяч в верхний угол после скидки Осипенко.
Вместо Хосонова на поле появился Мирзов в составе «Химок».
Вместо Саравии Мелехин вышел в составе «Ростова».
ГООООЛЛЛЛ!!!! «Ростов» забил второй мяч. После подачи углового мяч угодил в руку Хосонову. Арбитр посмотрел повтор и показал на точку. С пенальти мяч забил Комличенко. «Ростов» ведет со счетом 2:0.
Угловой у ворот «Химок» не привел к опасному моменту.
Руденко выиграл в штрафной борьбу у Сако, пробил, но попал в штангу.
Заболотный опасно пробил с нескольких метров головой по воротам «Ростова». Но мяч прилетел в руки Ятимову.
Давят ростовчане на первых минутах второго тайма, но без моментов.
Лангович в подкате блокирует удар Веры. Опасно у ворот «Ростова» было.
Бакаев выполнил передачу на ближнюю штангу, но никто из игроков «Химок» не добрался до мяча.
Мехия в единоборстве с Ваханией получил повреждение.
Начался второй тайм. Вместо Анджелковича в составе «Ростова» на поле появился Фаринья.
Перерыв. Отдохнем 15 минут.
Ответ «Химок» не заставил себя долго ждать. Мехия пробил с сопротивлением. Мимо ворот.
Опасно Комличенко пробил после навеса в штрафную «Химок», но мяч рядом со штангой прошел.
Лангович надежно сыграл в обороне «Химок», нейтрализовав опасный момент.
Бакаев опасно прострелил в штрафную, но пас перехватил Сако.
Роналдо в чужой штрафной не смог добраться до навесной передачи. Могло быть опасно.
Заболотный не смог обработать мяч в штрафной «Ростова» после навесной передачи.
Роналдо ворвался в штрафную, пробил по воротам, но мяч Кокарев забрал спокойно в руки.
Руденко целился в дальний верхний угол, но пробил выше ворот.
Хосонов после скидки Вахании пробил метров с десяти пробил, но удар был заблокирован.
Ятимов вынужден в падении отбить удар Руденко метров с 22. Было опасно, но вратарь «Ростова» справился.
Обменялись команды угловыми. Без моментов.
Сако вынужден играть на вынос в своей штрафной. Напряженно было у ворот «Ростова».
Теперь Мохебби зарядил метров с 18. Мяч выше ворот полетел. Было очень перспективно.
Роналдо с выгодной позиции пробил выше ворот.
Бакаев навесил на ближнюю штангу, но Глебов вынес мяч.
ГООЛЛЛЛ!!!!! «Ростов» открыл счет. Мохебби сделал скидку на Комарова, тот ушел от Хосонова и точно пробил в дальний верхний угол.
Угловой у ворот «Химок» не привел к опасному моменту.
А теперь Руденко головой пробил метров с десяти. Голкипер поймал мяч в руки.
Руденко побежал в атаку, но его догнал Сако.
Матч начался!
«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов, Комаров, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.
«Химки»: Кокарев, Филин, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» примет на своем поле «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.