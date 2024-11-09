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Карпин готов к отъезду в сборную: «Ростов» обыграл «Химки»

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Ростов» — «Химки»

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В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимал на своем поле «Химки». Ростовчане победили со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 15-й тур
Окончен
09 ноября 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
6' Комаров
67' Осипенко
75' Комаров
3 : 1
Химки
Химки, Россия
87' Мирзов
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

6' Комаров

2-й тайм

67' Осипенко

75' Комаров

87' Мирзов

90' Голенков

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90

Окончен матч. Со счетом 3:1 «Ростов» победил.

'90

Футболист «Ростова» Голенков получил желтую карточку.

'90

Опять «Ростов» мог громить «Химки», но четвертый мяч отменен из-за офсайда. Щетинин залез в офсайд.

'89

Ушли с поля Вахания, Лангович и Мохебби, вместо них появились Жбанов, Сутормин и Голенков. Тройная замена в «Ростове».

'88

Садыгов вместо Заболотного вышел.

'87

ГОООЛЛЛЛ!!! Мирзов реализовал пенальти. Теперь «Химки» проигрывают со счетом 1:3.

'86

Сако нарушил правила в штрафной «Ростова». Пенальти!

'83

Ятимов без труда поймал мяч после дальнего удара.

'81

Угловой у ворот «Ростова» не привел к опасному моменту.

'80

Ушли с поля Лукас Вера и Руденко, а появились Корредера и Магомедов. «Химки» сделали двойную замену.

'77

И сразу Комаров уходит на замену. Вместо него выйдет Щетинин.

'76

ГООООЛЛЛЛ!!! Громит «Ростов» «Химки». Комаров делает дубль, отправив мяч в верхний угол после скидки Осипенко.

'71

Вместо Хосонова на поле появился Мирзов в составе «Химок».

'69

Вместо Саравии Мелехин вышел в составе «Ростова».

'67

ГООООЛЛЛЛ!!!! «Ростов» забил второй мяч. После подачи углового мяч угодил в руку Хосонову. Арбитр посмотрел повтор и показал на точку. С пенальти мяч забил Комличенко. «Ростов» ведет со счетом 2:0.

'65

Угловой у ворот «Химок» не привел к опасному моменту.

'61

Руденко выиграл в штрафной борьбу у Сако, пробил, но попал в штангу.

'60

Заболотный опасно пробил с нескольких метров головой по воротам «Ростова». Но мяч прилетел в руки Ятимову.

'56

Давят ростовчане на первых минутах второго тайма, но без моментов.

'52

Лангович в подкате блокирует удар Веры. Опасно у ворот «Ростова» было.

'49

Бакаев выполнил передачу на ближнюю штангу, но никто из игроков «Химок» не добрался до мяча.

'48

Мехия в единоборстве с Ваханией получил повреждение.

'47

Начался второй тайм. Вместо Анджелковича в составе «Ростова» на поле появился Фаринья.

'45

Перерыв. Отдохнем 15 минут.

'44

Ответ «Химок» не заставил себя долго ждать. Мехия пробил с сопротивлением. Мимо ворот.

'43

Опасно Комличенко пробил после навеса в штрафную «Химок», но мяч рядом со штангой прошел.

'41

Лангович надежно сыграл в обороне «Химок», нейтрализовав опасный момент.

'37

Бакаев опасно прострелил в штрафную, но пас перехватил Сако.

'34

Роналдо в чужой штрафной не смог добраться до навесной передачи. Могло быть опасно.

'31

Заболотный не смог обработать мяч в штрафной «Ростова» после навесной передачи.

'28

Роналдо ворвался в штрафную, пробил по воротам, но мяч Кокарев забрал спокойно в руки.

'26

Руденко целился в дальний верхний угол, но пробил выше ворот.

'22

Хосонов после скидки Вахании пробил метров с десяти пробил, но удар был заблокирован.

'20

Ятимов вынужден в падении отбить удар Руденко метров с 22. Было опасно, но вратарь «Ростова» справился.

'19

Обменялись команды угловыми. Без моментов.

'18

Сако вынужден играть на вынос в своей штрафной. Напряженно было у ворот «Ростова».

'16

Теперь Мохебби зарядил метров с 18. Мяч выше ворот полетел. Было очень перспективно.

'12

Роналдо с выгодной позиции пробил выше ворот.

'9

Бакаев навесил на ближнюю штангу, но Глебов вынес мяч.

'7

ГООЛЛЛЛ!!!!! «Ростов» открыл счет. Мохебби сделал скидку на Комарова, тот ушел от Хосонова и точно пробил в дальний верхний угол.

'6

Угловой у ворот «Химок» не привел к опасному моменту.

'5

А теперь Руденко головой пробил метров с десяти. Голкипер поймал мяч в руки.

'3

Руденко побежал в атаку, но его догнал Сако.

'1

Матч начался!

18:55

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов, Комаров, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.

«Химки»: Кокарев, Филин, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» примет на своем поле «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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