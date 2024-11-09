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Экс-футболист Масалитин считает «Спартак» явным фаворитом в матче с «Акроном»

Экс-футболист Масалитин: «Спартак» должен обыгрывать «Акрон»

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у красно-белых могут возникнуть проблемы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном», если случится недооценка соперника.

«Конечно, «Акрон» не готов тягаться с нашими грандами. Фактически всем он проиграл с крупным счетом. Конечно, если «Спартак» недооценит соперника, могут быть проблемы. Но по всем раскладам «Спартак» должен побеждать, но мы видим, что «Акрон» может потрепать нервы. Но положительными результатами с грандами, повторюсь, он похвастаться пока не может», — сказал Масалитин.

«Спартак» и «Акрон» сыграют в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

«Спартак» после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Акрон» в турнирной таблице чемпионата располагается на восьмой строчке, имея в активе 16 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 36 баллов.

Ранее «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» в матче РПЛ.

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