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Украинский призер чемпионата мира по боксу умер в 45 лет

Украинский боксер Узелков умер в возрасте 45 лет

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Федерация бокса Украины

Призер чемпионата мира-2001, украинский боксер Вячеслав Узелков скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщается на странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Украинской федерации бокса.

Причина смерти боксера не уточняется. Известно, что в марте у него обнаружили тромб в сердце и спортсмен перенес операцию.

«Его имя навсегда останется в истории спорта, а его пример силы, стойкости и преданности своему делу вдохновит грядущие поколения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава», — заявили в федерации.

Узелков завоевал бронзовую награду на чемпионате мира в Белфасте в 2001 году. В полуфинальном поединке в категории до 91 кг он уступил Дэвиду Хэю из Великобритании.

В 2004 году Узелков начал профессиональную карьеру. Всего он провел 34 боя, 30 из которых выиграл. Также он являлся интерконтинентальным чемпионом по версии WBA и WBO.

Ранее в Челябинске боксер умер на тренировке.

Ранее во Франции футболист умер во время матча в 34 года.

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