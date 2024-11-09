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В «Факеле» объяснили, почему проиграли «Локомотиву»

Тренер «Факела» Пятибратов остался доволен игрой с «Локомотивом»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» заявил, что доволен качеством игры в исполнении своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Результат расстроил. Думаю, что не «Локомотив» сегодня выиграл, а «Факел» проиграл. Они — хорошая и мастеровитая команда, которая умеет реализовывать свои моменты. И если в первом тайме у них было преимущество, то во втором мы полностью забрали мяч и инициативу. Мы играли достойно и старались играть в комбинационный футбол. Если брать глобально, мы провели нормальный матч и не должны были проиграть», — заявил Пятибратов.

Встреча, которая состоялась на стадионе »РЖД Арена в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее российский судья был отстранен до конца сезона РПЛ за похвалу самого себя.

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