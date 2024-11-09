Бывший футболист сборной назвал фаворита в Кубке в паре «Ростов» — «Спартак»

Бывший футболист сборной России и клубов Премьер-лиги Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал красно-белых фаворитом в кубковом двухматчевом противостоянии с «Ростовом», несмотря на поражение в первой встрече.

«Для «Ростова» это была важная игра: восемь матчей не выигрывали в чемпионате, а тут победа в Кубке, тем более на выезде у «Спартака». «Ростову» эта победа, конечно, в плюс, потому что долго была неудачная серия. Для «Спартака», безусловно, обидное поражение, потому что Барко не забил пенальти. С другой стороны, может быть, к ответному матчу теперь будет более серьезная подготовка. Мне кажется, в этом противостоянии «Спартак» сильнее выглядит», — считает Деменко.

«Спартак» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России потерпел домашнее поражение от «Ростова» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч с пенальти. При этом при счете 0:0 лидер москвичей Эсекьель Барко сам впервые не реализовал одиннадцатиметровый в красно-белой футболке.

Ранее российский судья был отстранен до конца сезона РПЛ за похвалу самого себя.