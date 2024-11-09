Российский хоккейный клуб проиграл 11 матчей подряд

Хабаровский «Амур» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2. В составе победившей команды голами отметились Семен Кизимов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов. За хабаровский клуб шайбы забросили Александр Гальченюк и Евгений Грачев.

Для «Амура» это поражение стало 11-м подряд в регулярном чемпионате. Хабаровская команда не может одержать победу в Континентальной хоккейной лиге с 13 октября. До этого такая серия из поражений у «Амура» случалась в сезоне-2014/15.

В следующем матче «Амур» сыграет с «Трактором», матч состоится 11 ноября, стартовая сирена прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Автомобилист» сразится с «Адмиралом» в тот же день, их игра начнется в 12:30 мск.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее КХЛ объявила о сотрудничестве с европейским клубом.