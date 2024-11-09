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Почетный член МОК заявил, что в США хотят видеть Россию на Олимпиаде-2028

Почетный член МОК Смирнов: американцы хотят видеть россиян на Олимпиаде-2028

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил, что в США хотят видеть сборную России на летних Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Его слова приводит РИА Новости.

«Самый высший рейтинг соревнований среди спортсменов бывает тогда, когда идет соперничество атлетов из США и СССР, из США и России. Безусловно. Многие в мире об этом не говорят, но они знают, что международное спортивное движение очень многое теряет из-за того, что мы не принимаем участие в международных соревнованиях», — заявил Смирнов.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего 15 атлетов из России выступили на Играх.

Ранее в Госдуме объяснили связь между российским спортом, Дональдом Трампом и Украиной.

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