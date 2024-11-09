Мбаппе хочет отставки главного тренера «Реала»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выступает за отставку главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, на фоне проблем с результатами специалист потерял контроль над раздевалкой. За его отставку также выступают Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. Поддерживает специалиста бразилец Винисиус Жуниор.

Сам Анчелотти, как пишет издание Give me Sport, считает Мбаппе главной проблемой команды. Специалист недоволен тем, что Мбаппе не отрабатывает в обороне. Анчелотти считает, что из-за этого в игре команды появился дисбаланс.

В двух последних играх «Реал» потерпел поражения: сначала в чемпионате Испании «сливочные» разгромно уступили «Барселоне» со счетом 0:4, а следом на домашнем стадионе проиграли «Милану» (1:3) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Следующий матч мадридская команда проведет 9 ноября в испанской Ла Лиге и сыграет с «Осасуной». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе не вызвали в сборную Франции.