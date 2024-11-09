Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мбаппе хочет отставки главного тренера «Реала»

Форвард «Реала» Мбаппе хочет, чтобы тренера Анчелотти отправили в отставку

close
Kacper Pempel/Reuters

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выступает за отставку главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, на фоне проблем с результатами специалист потерял контроль над раздевалкой. За его отставку также выступают Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. Поддерживает специалиста бразилец Винисиус Жуниор.

Сам Анчелотти, как пишет издание Give me Sport, считает Мбаппе главной проблемой команды. Специалист недоволен тем, что Мбаппе не отрабатывает в обороне. Анчелотти считает, что из-за этого в игре команды появился дисбаланс.

В двух последних играх «Реал» потерпел поражения: сначала в чемпионате Испании «сливочные» разгромно уступили «Барселоне» со счетом 0:4, а следом на домашнем стадионе проиграли «Милану» (1:3) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Следующий матч мадридская команда проведет 9 ноября в испанской Ла Лиге и сыграет с «Осасуной». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе не вызвали в сборную Франции.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами