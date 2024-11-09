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Российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Капризов единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла »Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась со счетом 5:2. В составе победившей команды три очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов, на его счету две заброшенные шайбы и одна результативная передача.

Он единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. На счету российского нападающего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги стало 27 (9+18) баллов, которые он набрал в 14 поединках. На втором месте расположился Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», на его счету 25 баллов. Замкнул тройку лучших российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (23).

Также в составе «Миннесоты» в этом поединке отличились Джейкоб Миддлтон, Маркус Фолиньо и Марко Росси. За «Анахайм» шайбы забросили Робби Фаббри и Мэйсон Мактавиш.

«Миннесота» набрала 22 очка за 14 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 10 очками в 13 играх идет на 14-й позиции. Команда потерпела четвертое поражение подряд.

Ранее гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» с Александром Овечкиным.

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