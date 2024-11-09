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«Проиграли и проиграли»: тренер ЦСКА о матче со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Николич о проигрыше «Спартаку»: это вообще неважно

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что поражение от столичного «Спартака» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) надо забыть и двигаться дальше. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Так что это вообще неважно. Проиграли в дерби и проиграли. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически все решил гол Бонгонда. У «Спартака» тоже не было никаких серьезных моментов», — заявил Николич.

«Спартак» одолел ЦСКА со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина. «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Позднее оба игрока были дисквалифицированы — Роша на три игры, Литвинов на две. Также футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Следующий матч в рамках РПЛ ЦСКА проведет на выезде и сразится с самарскими «Крыльями Советов» 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» рассказал о значении победы над ЦСКА.

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