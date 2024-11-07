Назван срок дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака» за драку

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за драку в матче 14-го тура национального первенства со столичным «Спартаком». Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, который также стал участником этого эпизода, дисквалифицирован на два поединка.

Инцидент произошел на 57-й минуте поединка. В ходе конфликта Литвинов толкнул Рошу рукой в лицо, игрок ЦСКА в ответ попытался ударить Литвинова, задев Срджана Бабича. И Литвинов, и Роша получили прямые красные карточки.

Также Роша после удаления, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место, набрав 25 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе 24 балла.

Ранее Юрий Жирков обвинил игрока «Спартака» в провокации из-за драки в матче с ЦСКА.