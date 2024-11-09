Российский нападающий назвал легенду хоккея, которая поможет «Авангарду»

Нападающий подольского «Витязя» Дмитрий Бучельников высказался о возможном переходе в омский «Авангард» 52-летнего чешского нападающего Яромира Ягра, до сих пор продолжающего свою карьеру на родине.

«Было бы сильно. Хорошая была бы интрига. Он в чешской лиге неплохо играет. Если ты себя в 50 чувствуешь на 35, то еще можно играть», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

В текущем сезоне Ягр провел за «Кладно», владельцем которого является, 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) балла.

Омский «Авангард» в нынешнем сезоне набрал в 22-х играх 18 очков и занимает десятое место в Восточной конференции, не попадая в зону плей-офф. Ягр во время своей карьеры дважды выступал за «Авангард». Сначала он приезжал в Омск во время локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2004/05, а затем провел в «омских ястребах» три сезона с 2008 по 2011 годы. В составе «Авангарда» он выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок континента.

Ранее Уэйн Гретцки назвал плюсы ситуации Овечкина для «Вашингтона».