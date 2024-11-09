«Не от хорошей жизни»: российская пловчиха Ефимова о переезде в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко заявила, что считает себя патриоткой России, несмотря на то, что живет в Соединенных Штатах Америки уже 12 лет.

«Это обидно, потому что люди не совсем понимают, что в Америку я поехала не от хорошей жизни. Как это было тяжело. Я в 13 лет сначала переезжаю в Таганрог, а потом в 18 лет приезжаю в Америку одна, без знания английского, без родителей. Наверное, если бы я не была патриоткой, я бы уже давно поменяла гражданство и выступала за другую страну», — заявила Ефимова.

32-летняя Ефимова имела нейтральный статус и могла бы принять участие в летних Олимпийских играх — 2024, однако не смогла выполнить олимпийский норматив на чемпионате Багамских островов. Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

Ефимова является трехкратной призеркой Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Она входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Ранее Ефимова призналась, что боялась участвовать в Олимпиаде-2024.