Пловчиха Ефимова боялась участвовать в Олимпиаде-2024

Российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что боялась участия на Олимпийских играх — 2024 из-за негативной атмосферы вокруг участия спортсменов из России. Об этом она рассказала на YouTube-канале Вити Кравченко.

«Да, мне было страшно. Все получилось скомкано, потому что боялась. Я все делала втихую. Пугало, что могут назвать врагом народа. Только Губерниев поддерживал», — заявила Ефимова.

32-летняя Ефимова имела нейтральный статус и могла бы принять участие в Играх, однако не смогла выполнить олимпийский норматив на чемпионате Багамских островов.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Парижские Игры прошли с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ефимова назвала имя любимого футболиста «Спартака».