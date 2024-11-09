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Российский боец потерпел первое поражение в карьере, проиграв титул в тяжелом весе

Малыхин проиграл Кейну и не смог защитить титул One FC в тяжелом весе

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УберБузотер/Wikimedia Commons

Российский боец Анатолий Малыхин не сумел защитить титул чемпиона ONE FC в тяжелом весе.

В рамках турнира ONE 169, который прошел в Бангкоке (Таиланд), судьи присудили поражение россиянину в поединке с представителем Сенегала Омаром Кейном. Теперь сенегалец — новый чемпион промоушена в категории до 120 кг.

Малыхин при этом продолжает удерживать титулы ONE FC в среднем и полутяжелом весе. Это поражение стало для него первым в его карьере, до этого в смешанных единоборствах он выиграл 14 поединков.

На счету его соперника семь побед в карьере при одном проигранном бое.

1 марта Малыхин одержал победу над Ренье де Риддером из Нидерландов в титульном поединке на турнире ONE 166 в Катаре. Поединок в среднем весе завершился победой Малыхина в третьем раунде, де Риддер отказался от продолжения поединка. Для бойцов эта встреча стала второй — первый бой состоялся в конце 2022 года и завершился победой Малыхина техническим нокаутом в первом раунде.

Малыхин является бронзовым призером чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 кг.

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