«В трусы не залазили»: российская девушка-боец UFC назвала неоднозначным дело Хелиф

Российская девушка — боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева назвала неоднозначной ситуацию, которая происходит вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф, отметив, что некоторые люди могут просто хайпиться на сложившейся ситуации. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Мы не видели, как говорится, в трусы не залазили. Неизвестно, фейк данная информация или нет. Если фейк, то, конечно, с Хелиф поступили очень некрасиво, а если правда, то МОК может заслуженно забрать у нее медали», — заявила Алексеева.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее боксер Николай Валуев объяснил, почему у Хелиф не будут отнимать золотую медаль Олимпиады.