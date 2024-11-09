Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» с Овечкиным

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2. В составе победившей команды два очка набрал российский нападающий Евгений Малкин, который записал на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу. Хоккеист был признан первой звездой поединка.

Также в составе «Питтсбурга» отличились Эрик Карлссон, Майкл Бантинг и Ноэль Аччари. За «Вашингтон» в этом поединке шайбы забросили Расмус Сандин и Эндрю Манджапане.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин остался без очков и прервал свою голевую серию. В предыдущих пяти встречах он оформил шесть голов и отдал пять результативных передач. Сейчас у него 16 (8+8) очков в 13 играх сезона.

После этого матча «Питтсбург» с 14 очками занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ, команда одержала победу после двух поражений подряд. «Вашингтон» с 18 очками идет на четвертой строчке.

Ранее Уэйн Гретцки назвал плюсы ситуации Овечкина для «Вашингтона».