У Овечкина прервалась голевая серия в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без очков впервые за шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» проходил в ночь на 9 ноября (мск). Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счетом 4:2.

В предыдущих пяти играх россиянин забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Сейчас у Овечкина 16 (8+8) очков в 13 играх сезона. Капитан «Вашингтона» нанес пять бросков в створ ворот соперника, но так и не смог переиграть голкипера «Питтсбурга»— финского вратаря Йоэля Бломквиста.

Накануне нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил Александра Овечкина. Канадец считает невероятным приближение Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки.

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, он продлил свою результативную голевую серию до пяти игр.

Овечкин был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда Гретцки (894) до 33 голов.

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