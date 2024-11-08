«Невероятно»: легендарный канадский хоккеист о погоне Овечкина за рекордом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Быть в одном дивизионе и делать то, что он делает сейчас, догоняя рекорд всех времен, — это невероятно», — сказал Кросби.

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, он продлил свою результативную голевую серию до пяти игр.

Овечкин был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда Гретцки (894) до 33 голов.

9 ноября «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится в 3.30 по московскому времени.

Ранее Уэйн Гретцки назвал плюсы ситуации Овечкина для «Вашингтона».