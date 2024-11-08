Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина

Тренер Байдачный: Карпин накопил психологическую усталость в «Ростове»

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный тренер, экс-наставник «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о главном тренере ростовчан и национальной сборной России Валерии Карпине, отметив, что тот накопил моральную усталость.

«Психологическая усталость у Карпина есть. Но если говорить честно, то от сборной большой усталости нет, потому что она не играет нигде. Есть возможность экспериментировать и делать все, что угодно. Такое редко, когда тренеру удается», — приводит слова специалиста Legalbet.

При этом Байдачный считает, что Карпин устал от работы в клубе, что может быть связано с тем, что Ростов-на-Дону – не родной для него город. Кроме того, Карпин работает в клубе давно и без перерывов, а это тоже ведет к накоплению усталости. При этом он считает, что для всех тренеров рано или поздно приходит время остановиться, но решать свою судьбу будет сам Карпин.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты. «Ростов» в данный момент занимает в Российской премьер-лиге десятое место с 14 очками после 14-ти сыгранных туров.

Ранее в «Спартаке» назвали основные качества Деяна Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами