Бывший тренер «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина

Знаменитый в прошлом отечественный тренер, экс-наставник «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о главном тренере ростовчан и национальной сборной России Валерии Карпине, отметив, что тот накопил моральную усталость.

«Психологическая усталость у Карпина есть. Но если говорить честно, то от сборной большой усталости нет, потому что она не играет нигде. Есть возможность экспериментировать и делать все, что угодно. Такое редко, когда тренеру удается», — приводит слова специалиста Legalbet.

При этом Байдачный считает, что Карпин устал от работы в клубе, что может быть связано с тем, что Ростов-на-Дону – не родной для него город. Кроме того, Карпин работает в клубе давно и без перерывов, а это тоже ведет к накоплению усталости. При этом он считает, что для всех тренеров рано или поздно приходит время остановиться, но решать свою судьбу будет сам Карпин.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты. «Ростов» в данный момент занимает в Российской премьер-лиге десятое место с 14 очками после 14-ти сыгранных туров.

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