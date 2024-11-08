Бывший вратарь английского клуба раскритиковал своего президента за подарок

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в своей автобиографии поделился историей о вручении подарков от президента клуба Дэниела Леви. Его слова цитирует Vprognoze.ru со ссылкой на The Guardian.

«Леви подарил нам роскошные часы с надписью «Финалист Лиги чемпионов — 2019». Кто делает подобное в такой момент? Это был приятный жест, но он показывает, что вы не привыкли находиться на таком уровне», — написал в книге Льорис.

Президент «Тоттенхэма» вручил эти подарки игрокам за четыре дня до решающего матча Лиги чемпионов сезона-2018/2019, в котором «шпоры» уступили английскому «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Сейчас 37-летний голкипер играет за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «Тоттенхэма» он выступал с 2012 по 2023 год и сыграл за англичан 361 матч. Долгое время Льорис был основным голкипером сборной Франции. В составе национальной команды он стал победителем Чемпионата мира-2018, который проходил в России.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказывается играть за сборную Франции.