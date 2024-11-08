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Защитник «Спартака» назвал легионера, которого вернул бы в команду

Игрок «Спартака» Литвинов: вернул бы в команду Зе Луиша

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об иностранном футболисте, которого вернул бы в состав команды сейчас, отметив его главные качества.

«Недавно вспоминали Зе Луиша. Какие-то моменты попались в интернете. Забивал и прыгал. Меня всегда поражал его прыжок. Как он прыгал и боролся за верховые мячи, как он принимал. Ребята сказали: «Он бы нам не помешал», — приводит слова Литвинова Legalbet.https://legalbet.ru/news/litvinov-nazval-igroka-kotorogo-bi-hotel-vernut-v/

В данный момент 33-летний нападающий из Кабо-Верде играет в элитном дивизионе чемпионата Португалии за «АВС Футебол». Он выходил на поле в четырех матчах турнира, не совершив результативных действий.

В составе красно-белых Зе Луиш был с 2015 по 2019 годы, и принял участие в 86 матчах Российской премьер-лиги, забив в них 25 мячей. Всего за красно-белых он сыграл в 109 встречах, отличившись 35 раз и сделав 24 результативные передачи. В 2019 году он был продан в португальский «Порту».

Ранее в «Спартаке» назвали основные качества Деяна Станковича.

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