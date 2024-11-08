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Оздоев попросил автограф у знаменитого экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»

Оздоев попросил автограф у экс-игрока «МЮ» Скоулза после матча Лиги Европы

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Пресс-служба ПАОКа

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев попросил автограф у знаменитого экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза. Это случилось после игры клубов в Лиге Европы.

После окончания встречи Оздоев направился к Скоулзу, который находился на бровке и готовился к выходу в прямой эфир, чтобы получить автограф для своего отца. Эпизод попал в трансляцию матча.

«Оздоев действительно попросил автограф. Я не был уверен, что он меня вообще вспомнит, ведь я играл так давно… Но он подошел и попросил автограф для своего отца. Я без проблем согласился. Надеюсь, я правильно написал его имя», — заявил Скоулз в эфире канала TNT.

Встреча «Манчестер Юнайтед» и ПАОКа, проходившая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола в этом матче забил ивуарийский нападающий Амад Диалло — на 50-й и 77-й минутах.

После четырех туров у «Манчестер Юнайтед» шесть очков в турнирной таблице Лиги Европы, у ПАОКа — одно. В следующем матче манкунианцы сыграют дома с норвежским «Буде-Глимтом». ПАОК в гостях сразится с латвийским РФШ. Встречи состоятся 28 ноября. Встреча греков начнется в 20:45 по московскому времени. Игра «МЮ» начнется в 23:00 мск.

Ранее Александр Мостовой заявил о готовности войти в тренерский штаб «Динамо».

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