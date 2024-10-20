Боец ММА больше суток избивал и держал взаперти свою девушку

Боец поп-ММА Роман Неретин больше суток удерживал в квартире свою бывшую девушку Асель, избивая ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, как только девушка смогла выбраться, она обратилась к сотрудникам правопорядка и все им рассказала, указав на то, что Неретин мазал ей лицо специальной мазью, чтобы никто не увидел синяки.

Пара встречалась некоторое время, затем разошлась. Однако, как утверждает Асель, Неретин никак не мог забыть свою бывшую девушку — он постоянно писал, звонил и предлагал возобновить их отношения. Она согласилась, пара вновь стала жить вместе, однако спортсмен в скором времени начал унижать ее, провоцировать, поскольку заподозрил, что Асель хочет отобрать у него квартиру. После подобного Асель была намерена вновь разорвать отношения и уйти, однако Неретин не дал ей этого сделать, запер в квартире и избил руками и ногами.

Из квартиры девушка смогла выбраться 6 октября. Спортсмена ищут.

Неретин выступал в поп-ММА — турниры по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно, артистами, блогерами — известными людьми.

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