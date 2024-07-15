Канчельскиса избили в московском баре после финала Евро-2024

Легенду отечественного футбола и «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса избили после финала чемпионата Европы — 2024 в московском баре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительной информации источника, экс-футболист был зачинщиком конфликта. Он находился в баре, выпивал и на протяжении нескольких часов, как рассказали очевидцы, обменивался нелицеприятными репликами с другим посетителем заведения, а потом Канчельскис нанес удар оппоненту в челюсть, за что получил аналогичный ответ.

Из-за удара экс-игрок потерял сознание, сотрудники бара пытались привести его в чувства, однако потерпели неудачу и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали травму головы, оказали помощь, однако госпитализировать Канчельскиса не стали.

В финальном матче чемпионата Европы 2024 года встречались сборные Англии и Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье.

Ранее была названа символическая сборная Евро-2024.